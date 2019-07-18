Умер актер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля на 80-м году жизни. Член Союза кинематографистов России в 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. Четыре года служил в труппе Севастопольского драматического театра имени Луначарского, затем перешел на Одесскую киностудию.

Прохоров работал в качестве второго режиссера и снимался в картинах Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя», «Адам женится на Еве», «Не ждали, не гадали!», Владимира Мотыля «Расстанемся — пока хорошие», «Несут меня кони», Игоря Масленникова «Что сказал покойник», Валерия Ахадова «Женщин обижать не рекомендуется», Сергея Урсуляка «Позднее прощание», Алексея Мурадова «Человек войны» и многих других.

На сайте Союза кинематографистов России говорится, что прощание с режиссером состоится 19 июля, в 11.00 в Храме Петра и Павла в Лефортово.