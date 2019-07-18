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В Кремле отреагировали на идею Киева упростить выдачу паспортов этническим украинцам

Лина Давыдова
12:52 18.07.2019
В Кремле считают внутренним делом Украины идею об упрощении выдачи паспортов этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг России для жителей Донбасса.
В Кремле отреагировали на идею Киева упростить выдачу паспортов этническим украинцам
© Фото: РИА Новости

В Кремле считают внутренним делом Украины идею упростить выдачу паспортов этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг со стороны России для жителей Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что в Кремле не знают, сколько этнических украинцев из России подадут заявки на гражданство Украины.

«Этого я вам не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время пресс-секретарь президента подчеркнул, что даже если россияне получат второе гражданство, они «все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями».

Ранее Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел страны разработать механизм по упрощению выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран», а также для тех, кто «страдает от нарушения прав и свобод в своих странах».

Вместе с тем Киев выразил недовольство в связи с новым указом президента России Владимира Путина об упрощении выдачи гражданства РФ всем жителям Донбасса, а не только самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В офисе Зеленского считают, что российский указ «создает препятствия» для решения конфликта в регионе.

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