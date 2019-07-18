«Это не единичный случай»: Федермессер об инциденте с задержанием матери неизлечимо больного ребенка

Ситуации, подобные той, что произошла с москвичкой Еленой Боголюбовой, которая была задержана на таможне за получение посылки с препаратом «Фризиум» для ее сына Михаила - это не единичный случай. Десятки тысяч россиян, включая детей, нуждаются в противосудорожном препарате. Однако лекарственное средство в РФ не зарегистрировано, сообщила учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Она подчеркнула, что судороги - это весьма болезненное состояние, они плохо сказываются на работе мозга, и человек утрачивает личность с каждым новым приступом.

«Законодательство сегодня приравнивает получение этого препарата по почте, передачу из рук в руки к контрабанде или сбыту», - отметила Федермессер.

По ее словам, государству следует обеспечить нуждающихся граждан в подобных препаратах.

«Если нет возможности привозить из-за рубежа, поскольку это контрабанда, нужно или срочно зарегистрировать этот препарат, или ускорить производство в России собственного препарата, но он появится лишь к 2023 году. Менять законодательство в части статей о контрабанде нельзя - это неправильно. Контрабанда наркотиков - жутчайшее преступление, которое должно караться и наказываться», - подчеркнула Федермессер.

Вместе с тем Федермесер отметила, что препарат должен быть ввезен в страну в соответствии с отдельным постановлением правительства.

«Он может быть экстренным образом зарегистрирован. Законодательство сегодня способствует, подталкивает родителей неизлечимо больных детей к совершению уголовных преступлений. Все родители, которые сегодня участвуют в получении препарата для детей, с точки зрения законодательства совершают уголовное преступление», - сказала Федермессер.

Москвичку Елену Боголюбову задержали в почтовом отделении, когда женщина забирала посылку с нелегальным на территории России препаратом «Фризиум». Она объяснила сотрудникам таможенной службы, что воспитывает неизлечимо больного ребенка, а лекарство помогает избавить его от мучительных судорог. После допроса женщину отпустили домой, так как на ее иждивении находится больной ребенок. Лекарства были изъяты.