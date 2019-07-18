Искал авто, а нашел поезд: москвич прокатился в кабине машиниста благодаря сервису по поиску попутчиков

Житель Москвы совершил поездку из Санкт-Петербурга в столицу в кабине поезда. До этого он пытался найти водителя на специальном сервисе по поиску попутчиков и наткнулся на устраивающее его предложение.

Накануне поездки мужчине пришло сообщение, в котором спрашивали, насколько ему важен тип транспорта. Пассажир отметил, что для него главное - уехать, и получил приглашение на Московский вокзал. Там его ожидал поезд, из кабины которого вышел машинист и пригласил в кабину, сообщает паблик Baza.

На дорогу домой ушла целая ночь. Компанию молодому человеку составил еще один пассажир.