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Очередная партия компонентов для С-400 доставлена в Турцию

Лина Давыдова
12:24 18.07.2019
Поставки выполняются в соответствии с договоренностями, ранее достигнутыми между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

На авиабазу Мюртед под Анкарой прибыл самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Поставки выполняются в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках совершенствования системы ПВО Турции.

Как ранее сообщил вице-премьер Юрий Борисов, Россия завершит поставку Анкаре С-400 в этом году. Это же касается и подготовки турецких военнослужащих, которые будут нести дежурство.

Сделка по поставке С-400 Анкаре была крайне негативно воспринята в Вашингтоне. США потребовали от Турции отказаться от контракта. Однако Реджеп Тайип Эрдоган поставил окончательную точку в данном вопросе, заявив на встрече с Владимиром Путиным, что для его страны имеет большое значение договоренность о сотрудничестве с Россией в области вооружения.

В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в таком случае не будет продавать Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II.

Зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой ПВО. Она предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия. Дальность обнаружения целей составляет до 600 километров, а радиус зоны прикрытия - 400 километров.

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