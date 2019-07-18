Очередная партия компонентов для С-400 доставлена в Турцию

На авиабазу Мюртед под Анкарой прибыл самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Поставки выполняются в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках совершенствования системы ПВО Турции.

Как ранее сообщил вице-премьер Юрий Борисов, Россия завершит поставку Анкаре С-400 в этом году. Это же касается и подготовки турецких военнослужащих, которые будут нести дежурство.

Сделка по поставке С-400 Анкаре была крайне негативно воспринята в Вашингтоне. США потребовали от Турции отказаться от контракта. Однако Реджеп Тайип Эрдоган поставил окончательную точку в данном вопросе, заявив на встрече с Владимиром Путиным, что для его страны имеет большое значение договоренность о сотрудничестве с Россией в области вооружения.

В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в таком случае не будет продавать Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II.

Зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой ПВО. Она предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия. Дальность обнаружения целей составляет до 600 километров, а радиус зоны прикрытия - 400 километров.