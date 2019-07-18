Разъяренный слон устроил погоню за автомобилем с туристами: видео
Чем закончилась погоня, неизвестно. Ролик обрывается в тот момент, когда слон едва не достигает автомобиля, полного туристов.
© Видео: Mike R, YouTube © Фото: Mike R, YouTube
Разъяренный слон не на шутку испугал посетителей природного заповедника в ЮАР. Агрессивное травоядное устроило настоящую погоню за автомобилем с туристами.
Как видно в ролике, опубликованном на YouTube, водитель машины, полной людей, сдает назад, пытаясь уйти от слона. Однако животное ни на минуту не прекращает погоню.
Напуганные туристы пытаются одной рукой снять происшествие на телефон, а другой крепко держатся за поручень, стараясь не выпасть из шатающегося автомобиля.
Чем закончилась погоня, неизвестно. Ролик обрывается в тот момент, когда слон едва не достигает автомобиля, полного туристов.