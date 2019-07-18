Разъяренный слон устроил погоню за автомобилем с туристами: видео

Разъяренный слон не на шутку испугал посетителей природного заповедника в ЮАР. Агрессивное травоядное устроило настоящую погоню за автомобилем с туристами.

Как видно в ролике, опубликованном на YouTube, водитель машины, полной людей, сдает назад, пытаясь уйти от слона. Однако животное ни на минуту не прекращает погоню.

Напуганные туристы пытаются одной рукой снять происшествие на телефон, а другой крепко держатся за поручень, стараясь не выпасть из шатающегося автомобиля.

Чем закончилась погоня, неизвестно. Ролик обрывается в тот момент, когда слон едва не достигает автомобиля, полного туристов.