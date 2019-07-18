Объятый пламенем: уничтожение американского бронеавтомобиля попало на видео

Уничтожение американского бронеавтомобиля показали на видео. Предположительно, брошенное транспортное средство было сожжено йеменскими хуситами. Однако достоверных данных о том, кто это сделал, нет.

Речь идет о брошенном автомобиле Oshkosh M-ATV американского производства. Предположительно, экипаж транспортного средства бросил его незадолго до того, как до места добрались хуситы.

На лобовом стекле бронеавтомобиля видны следы от пуль. Поджигатели забрали имевшиеся в салоне боеприпасы. Затем с помощью емкостей с горючей жидкостью подожгли обнаруженный трофей. Кадры были опубликованы в социальной сети Twitter.

В ролике видно, как в небо поднимается черный дым от автомобиля. При этом транспортное средство мгновенно охватывает огонь.