Число жертв пожара на японской киностудии достигло 23 человек

Двадцать три человека погибли в результате пожара в штаб-квартире известной японской студии Kyoto Animation, выпускающей популярные мультфильмы в жанре аниме.

Около сорока человек, находившихся в здании, пострадали и находятся в тяжелом состоянии. В полиции уже заявили, что возгорание произошло из-за умышленного поджога, а до этого очевидцы слышали взрыв. На месте задержали мужчину, который, по предварительным данным, разлил в коридорах горючую жидкость. Вместе с другими пострадавшими его доставили в больницу.

Студия Kyoto Animation выпустила несколько известных в среде поклонников аниме телесериалов и полнометражных фильмов.