«Назло маме отморожу уши»: МИД РФ о решении Киева не допускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Отказ Киева приглашать наблюдателей из числа членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после возвращения прав российским делегатам - нелепая реакций.

Так действия украинских властей охарактеризовали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей от ПАСЕ на досрочные выборы в Раду.

«Довольно нелепая реакция - как бы "назло маме отморожу уши". Дело в том, что сейчас все доклады, в том числе ОБСЕ, говорят о том, что на Украине не только ведется грязная избирательная кампания, но практически не выполнена ни одна из рекомендаций, которые им раньше давались», - заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Дипломат напомнил, что огромное количество избирателей не смогут проголосовать на этих выборах. Права голоса лишены украинцы, проживающие в России, внутренне перемещенные лица, половина населения юго-востока страны. Все это, по словам Келина, миллионы человек, сообщает РИА Новости.

После заявления Парубия, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье напомнила, что Украина находится под наблюдением ПАСЕ и обязана обеспечить доступ наблюдателей от этой организации на президентские и парламентские выборы.