В МВД разыскивают девушку, устроившую фотосессию на мемориале «Жертвам фашизма» в Ростове

Пользователи Сети обсуждают фотографии девушки, которая забралась на памятник жертвам холокоста на мемориале Змиевская балка. Снимки были размещены в группе «Это Ростов» в социальной сети «ВКонтакте».

Интернет-пользователи отмечают, что таким образом девушка осквернила памятник.

«Мало того, что одна залезла, вторая соучастница еще и фотографировала все это! Очень низкий поступок. Родителям, школьным учителям этих девушек должно быть стыдно!» - отмечают пользователи.

По мнению участников группы, действия школьницы можно отнести к тяжким правонарушениям, таким как осквернение могил и памятников в местах захоронения или почитания погибших в борьбе с фашизмом.

Однако нашлись и те, кто не увидел в действиях девушки ничего предосудительного.

«Что такого она сделала? Как-то осквернила памятник? Фотографировалась голой?» - поинтересовался другой пользователь.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД отметили, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность героини фотосессии, уточняет портал «161.ru».

Змиевская балка является самым большим по площади местом захоронения жертв холокоста в России. Более 30 тысяч человек, включая 27 тысяч евреев, было убито и захоронено немецко-фашистскими захватчиками на этом месте.

На территории балки в 1975 году был открыт мемориальный комплекс «Жертвам фашизма».