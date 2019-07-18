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Загадочный череп «гуманоида» обнаружили на снимках лунной миссии «Аполлон-11»

Наталия Майорова
10:04 18.07.2019
Исследователь отмечает, что обнаружил некую базу с фотографиями миссии, и среди тысячи из них нашел загадочный объект.
Загадочный череп «гуманоида» обнаружили на снимках лунной миссии «Аполлон-11»
© Фото: NASA

Американский пилотируемый космический корабль «Аполлон-11», экипаж которого в конце прошлого века впервые высадился на Луну, якобы обнаружил на земном спутнике так называемый «череп инопланетянина». К такому выводу пришел исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев.

В своем блоге он написал, что экипаж «Аполлона» якобы увидел на Луне «нечто невероятное и даже контактировал с неземной формой жизни».

Дегтерев отмечает, что обнаружил некую базу с фотографиями миссии, и среди тысячи из них нашел загадочный объект.

«Под ногами пилота лежал камень удивительно похожий на окаменевший череп. Гуманоидного типа, но не человека. Симметричные глазницы, носовое отверстие, ротовое отверстие. То, что он есть, на всех трех снимках доказывает его наличие», - сообщает он.

При этом Дегтерев убежден, что на снимках якобы не камень и не тень.

«Думаю, если бы его обнаружили, то наука могла бы пойти по другому пути. А в теории эволюции произошли бы серьезные изменения», - заключил исследователь-энтузиаст

В настоящее время никаких официальных данных нет. В NASA также информацию никак не прокомментировали. 

Ранее американец Гэри Джордж, который является бывшим стажером NASA, неожиданно стал владельцем пленки, на которой показана высадка астронавтов на Луну. Это случилось в 1969-м году.

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