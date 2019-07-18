Пятиметровая статуя Эда Ширана в Москве впечатлила британцев

Пятиметровая статуя Эда Ширана, установленная перед входом в парк Горького в Москве, сильно впечатлила британских поклонников музыканта. Гигантское изваяние популярного певца появилось в столице в преддверии его концерта 19 июля.

В социальных сетях разгорелся нешуточный спор из-за статуи Ширана. Одни назвали ее «потрясающей», другие признались, что она будет сниться им в кошмарах.

«Вы видели статую Эда Ширана в России? Это потрясающе», - написал один из пользователей Twitter. «Статуя Эда Ширана в Москве - это то, что преследует меня во сне», - цитирует Daily Mail твит еще одного поклонника музыканта.

Эд Ширан - один из самых успешных и высокооплачиваемых британских певцов. На его счету несколько «Грэмми» и десятки других престижных премий. Девятнадцатого июля в рамках концертного тура в поддержку третьего студийного альбома Divide Ширан проведет концерт в столице. Для британского музыканта это первая поездка в Россию.