Приложение FaceApp сочли угрозой национальной безопасности в США

В США вновь заговорили о российской угрозе. На этот раз, по мнению лидера демократов в американском сенате Чака Шумера, под угрозой национальная безопасность, и все из-за российского фотоприложения FaceApp.

В связи с этим Шумер обратился к руководству ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой принять соответствующие меры.

«FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше или выбирая противоположный пол. Однако чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», - заявил лидер демократов.

Сенатор уверен, что в будущем фотографии могут быть использованы без согласия пользователей приложения, что ставит под угрозу сохранность данных миллионов граждан США, говорится в официальном письме Шумера, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.

Приложение FaceApp разработала российская компания Wireless Lab. Сервис позволяет автоматически редактировать фотографии, делая изображенных на них людей старше или младше. Кроме того, в кадре можно изменить прическу, пол, возраст, добавить макияж и татуировки.

Среди пользователей приложения немало звезд, которые активно размещают в Сети свои фотоснимки, сопровождая их остроумными сообщениями.