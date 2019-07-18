МИД Турции ответил на угрозы США об исключении из программы по F-35

В МИД Турции прокомментировали решение США исключить Республику из программы по созданию F-35. По мнению Анкары, намерения Вашингтона не соответствует духу альянса, который давно существует между странами.

Ранее стало известно о заявлении президента США Дональда Трампа об отказе продавать Турции истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II, поскольку страна объявила о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Кроме того США заговорили об исключении Анкары из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

МИД Турции обратился к США с призывом отказаться от решения исключить Республику из программы F-35. По мнению дипломатов, отказ Вашингтона создать совместную рабочую группу по С-400, указывает на нежелание решить эту проблему.

«Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания <...> США оставили без ответа наше предложение о создании совместно с НАТО рабочей группы [по С-400], это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему <...> Мы предлагаем США исправить эту ошибку, которая нанесет непоправимый вред нашим стратегическим отношениям», - приводят слова сообщения МИД Турции ТАСС.

Ранее, в Пентагоне объяснили решение США об исключении Анкары из программы F-35, если та не откажется от сделки с Россией по покупке ее ракетных систем С-400. По их мнению, российские ЗРК поставят под угрозу безопасность США.