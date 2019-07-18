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С актера Кевина Спейси сняты все обвинения

Егор Левин
00:52 18.07.2019
Прокуратура сочла это возможным в связи с отсутствием доступа к уликам.
С актера Кевина Спейси сняты все обвинения
© Фото: Flickr

В США отозвали все обвинения в неподобающем поведении и домогательствах против актера Кевина Спейси. Прокуратура сочла это возможным в связи с отсутствием доступа к уликам.

Молодой человек, выступавший в деле в качестве пострадавшей стороны и обвинителя, потерял свой смартфон, на котором могли находиться доказательства вины актера, на которых, собственно, и строилось обвинение. Известно, что телефон был передан в прокуратуру в 2017 году, после чего не возвращался.

«Жертва» дала показания относительно «пропажи», сославшись на право не свидетельствовать против себя самого, однако судебные органы ответили, что при постоянной ссылке на это право дело продолжено не будет. Об этом сообщает CBS.

Напомним, скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в тот момент, когда коллега обвинил его в приставаниях, якобы совершенных еще в 80-х годах, а затем стало известно о якобы совершенных актером приставаниях к молодому человеку в баре. Во время развития громкой истории у актера появились и другие проблемы: с ним отказались сотрудничать кинодеятели, внеся смуту в карьеру успешного актера. В случае, если бы вина Кевина была доказана, он мог бы провести в тюрьме два с половиной года.

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