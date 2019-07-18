Зеленский поручил создать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизм предоставления украинского гражданства в качестве второго этническим украинцам из дружественных стран.

В администрации главы Украины отметили, что данная процедура сформировалась как ответ российскому лидеру Владимиру Путину, ранее подписавшему указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. В офисе Зеленского заявили, что помимо «второго этнического», украинского гражданство планируется предоставлять по упрощенной схеме лицам, «страдающим о нарушения прав и свобод в своих странах». Об этом сообщается на странице офиса Зеленского в Facebook.

После вступления в силу указа о предоставлении российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей, президент России Владимир Путин пообещал внести в него коррективы и сделать процесс максимально доступным для украинских граждан. В то же время, в ЕС допустили непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов.