В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО

Замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг США и Турции, на фоне покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его мнению принимать решение относительно Анкары должен альянс.

Отвечая на вопрос журналистов о том, должна ли Анкара оставаться в Североатлантическом альянсе, после приобретения С-400, Трахтенберг заявил, что «это решение для альянса НАТО. Турция является давним членом НАТО».

Замглавы Пентагона также добавил, что не Вашингтону решать «что должно или не должно произойти».

Ранее стало известно о распространенном США заявлении о том, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает ее обязательства в рамках НАТО. В Вашингтоне подчеркнули, что Турция более 65 лет является надежным партнером НАТО, однако приобретение российских ЗРК «подрывает обязательства», которые союзники взяли на себя по отношению к российским системам. И это может иметь пагубные последствия.

В пресс-службе Североатлантического альянса выразили озабоченность по поводу старта поставок российских комплексов С-400. В распространенном сообщении отмечалось, что «альянс глубоко озабочен этой ситуацией».