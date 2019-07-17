Военнослужащие авиации ВМФ России отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие авиации Военно-Морского Флота России. Он был установлен в 1996 году. Сейчас наши экипажи выполняют много задач - от разведки и уничтожения авианосцев противника до минирования акватории и проведения поисково-спасательных работ.

Основу корабельной авиации составляют самолеты Су-33, МиГ-29К, МиГ-29КУБ, а также вертолеты Ка-27 и Ка-29. В этом году в рамках модернизации группировку сил пополнят Су-30СМ, самолеты-амфибии Бе-200.

Накануне экипажи морской авиации приняли участие в репетиции воздушной части парада, приуроченного ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Тренировка стартовала на Сенатской площади и началась с построения парадных коробок, после чего военнослужащие вынесли кормовой Андреевский флаг линкора «Азов».

Вместе с моряками в торжественном строю прошли военные полицейские и представители военно-патриотического движения «Юнармия». Главный военно-морской парад пройдет 28 июля, в день ВМФ. В Санкт-Петербурге в нем будут участвовать 43 боевых корабля, а также самые современные самолеты и вертолеты.