Четверть месячной нормы осадков обрушилась на Москву за сутки
За прошедшие сутки на Москву выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Десять миллиметров выпало вчера, 13 - еще ночью, итого 23, это 25% от месячной нормы», - сообщил он.
Вместе с тем эксперт добавил, что в среду, 17 июля, во второй половине дня ожидаются сильные дожди. Также на Москву может пролиться еще до пятой части от месячной нормы.
Помимо этого, накануне стало известно, что сегодня весь день в Москве будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В Новосибирске почти две тысячи домов остались без электроснабжения после сильнейшего ливня, который не утихал несколько часов. Городская канализация не справилась с потоками, и под воду ушли дороги, тротуары, парковки и подземные переходы. Водители с трудом преодолевают брод, общественный транспорт работает с перебоями.