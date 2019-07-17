Правительственная комиссия назвала причины паводка в Иркутской области

Причиной наводнения в Нижнеудинске стала поломка защитных сооружений. К такому выводу пришла группа экспертов правительственной комиссии по ликвидации ЧС. Инженерные конструкции были размыты водой - она вернулась в старое русло реки и затопила город.

Там продолжаются аварийно-восстановительные работы. Они идут и в Тулуне, где военные уже привели в порядок выделенные им районы и сейчас перевыполняют план. По просьбе местных властей ремонтируют разрушенную дамбу и размытые дороги.

«Основные работы мы выполнили и по просьбе властей города Тулуна согласились помочь отсыпать улицы. Работаем второй день, восстановили три участка - в общей сложности 100 метров», - сообщил Юрий Третьяк, начальник артиллерии 35-й мотострелковой бригады ЦВО.

Военнослужащие войск РХБЗ проводят дезинфекцию территории. Уже обработано почти 400 частных домов и многоэтажек. Отобрано более 260 проб воды и грунта. Возбудителей опасных инфекций не обнаружено.

Ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.

Напомним, проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда были стянуты силы и средства спасателей.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает тысячи человек. Они эвакуируют пострадавших, обеспечивают их питанием, оказывают поддержку гражданским службам, проводят исследование местности и разбор завалов.

Кроме того, в Тулун прибыла мобильная биолаборатория 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ для проведения исследований на предмет вероятных опасных инфекций.