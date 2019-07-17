СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с российской моделью Оксаной Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в 2018 году, развелся с победительницей конкурса красоты «Мисс Москва - 2015» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает издание New Straits Times со ссылкой на источники.

По данным СМИ, документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, а 1 июля процедура оформления бракоразводного процесса была завершена. Ранее в Сеть утекли снимки свидетельства о расторжении брака. Источники издания подтвердили, что это подлинные документы.

Согласно свидетельству пара оформила один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод.

По информации СМИ, Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июня 2018 года, а 22 ноября отметили пышную свадьбу в Подмосковье. А в мае 2019 года у них родился сын.

В январе этого года султан Мухаммад V отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. Это стало большой неожиданностью. В качестве причины отречения была названа необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате из-за снижения уровня благосостояния населения. Однако некоторые приближенные к монарху полагали, что Мухаммад отказался от престола из-за своей женитьбы.