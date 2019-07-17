Более 50 человек госпитализированы после отравления в детском лагере Крыма

В результате отравления в крымском санатории были госпитализированы 54 человека, среди которых - 49 детей и пять вожатых. В настоящее время они находятся в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница».

Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая стационарная помощь.

В настоящее время угрозы жизни для пациентов нет. Их самочувствие оценивается как близкое к удовлетворительному.

Всех детей осмотрел главный внештатный детский инфекционист Минздрава РФ республики Крым. Тактика лечения согласована.

В среду, 17 июля, стало известно об инциденте крымском санатории «Лучистое». По данным его начальника Рената Каюмова, в общей сложности за медицинской помощью с признаками отравления обратились 40 воспитанников лагеря.