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Китайские туристы почти разорили Стеклянную бухту во Владивостоке

Ян Брацкий
09:18 17.07.2019
Туристов не останавливают запреты и вмешательство дипломатов, которые сделали замечание гидам.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Alexandra Schuler dpa, Globallookpress

Уникальная Стеклянная бухта во Владивостоке оказалась на грани уничтожения из-за нашествия туристов из Китая. По словам местных жителей, отдыхающие из Поднебесной приезжают на пляж не для того, чтобы полюбоваться красотами, а чтобы набрать знаменитые разноцветные стекляшки, которыми усыпано побережье. Причем вывозят они эту достопримечательность целыми мешками.

Не останавливают их ни запрещающие таблички ни вмешательство сотрудников китайского посольства, которые сделали устное замечание всем гидам.

По оценкам ученых, если это продолжится и дальше, уникальный пляж в Стеклянной бухте исчезнет уже через 20 лет.

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