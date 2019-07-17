Китайские туристы почти разорили Стеклянную бухту во Владивостоке

Уникальная Стеклянная бухта во Владивостоке оказалась на грани уничтожения из-за нашествия туристов из Китая. По словам местных жителей, отдыхающие из Поднебесной приезжают на пляж не для того, чтобы полюбоваться красотами, а чтобы набрать знаменитые разноцветные стекляшки, которыми усыпано побережье. Причем вывозят они эту достопримечательность целыми мешками.

Не останавливают их ни запрещающие таблички ни вмешательство сотрудников китайского посольства, которые сделали устное замечание всем гидам.

По оценкам ученых, если это продолжится и дальше, уникальный пляж в Стеклянной бухте исчезнет уже через 20 лет.