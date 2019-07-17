Кран сложился пополам на стройке в Китае: видео
В результате происшествия погиб один человек.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Китае при строительстве многоэтажного дома рухнул башенный кран. На кадрах, снятых на камеру регистратора, видно, как стрела прогибается под большим весом и складывается пополам, утягивая за собой всю конструкцию.
В результате происшествия погиб крановщик. Спасатели разбирают завалы. Информации о пострадавших нет.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.