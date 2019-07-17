Самолет ИЛ-76 МЧС России кружит над аэропортом Жуковский

Вылетевший в 7 утра из аэропорта Жуковский в Иркутск самолет МЧС России Ил-76 сейчас кружит в небе над Подмосковьем, вырабатывая топливо. Траекторию полета лайнера можно отследить благодаря порталу Flighradar24.

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По предварительной информации, у борта - техническая неисправность, сообщает сайт «Комсомольской правды». Предположительно, на взлете у Ил-76 обнаружились неполадки в гидравлической системе.

На борту Ил-76, по предварительным данным, находятся 13 человек. В настоящее время самолет вырабатывает топливо в районе подмосковного города Жуковский. Ожидается, что транспортник совершит посадку в аэропорту вылета в течение ближайшего часа.