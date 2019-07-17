МиГ-35 против F-35: американские СМИ сравнили характеристики двух истребителей

Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 значительно уступает российскому самолету поколения 4++ МиГ-35. И это – несмотря на формальную разницу в поколениях.

В частности, речь идет о ряде преимуществ российского истребителя, которые помогают ему удерживать свои позиции.

Автор издания Military Watch уточняет, что МиГ-35 использует технологии следующего поколения: двигатель с управляемым вектором тяги, мощную электронику и вооружение из восьми ракет класса «воздух-воздух». Таким образом, он эффективно показывает себя в миссиях достижения превосходства в воздухе.

Вместе с тем в публикации уточняется, что этот самолет может преодолеть традиционные недостатки легких и средних истребителей. Например, речь идет о ситуационной осведомленности, ограниченной высоте полета, а также дальности и полезной нагрузке.

Радар МиГ-35 может обеспечивать достаточно высокий уровень ситуационной осведомленности. А максимальная рабочая высота машины лишь на 5% меньше, чем у F-15 и F-22. Что же касается дальности полета, то здесь она, напротив, на 50% выше, чем у МиГ-29. Благодаря этому МиГ-35 способен проникать глубоко в тыл противника.

«Преимущество МиГ-35 заключается в его способности сочетать эти впечатляющие технические характеристики с преимуществами истребителя среднего веса - низкими затратами на эксплуатацию и приобретение, высокой скоростью полетов и простотой обслуживания, а также возможностью развертывания на коротких ВПП вблизи передовой», - отмечается в публикации.

Автор материала подчеркивает, что МиГ-35 является самым эффективным самолетом в мире с точки зрения затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию.

Кроме того, истребители следующего поколения - F-35 и F-22, предъявляют более высокие требования к техническому обслуживанию, чем предшественники. Аналогичные потребности у МиГ-35, наоборот, ниже, чем у МиГ-29.

Также известно, что F-35 имеет более низкие аэронавигационные характеристики, чем у МиГ-35.

В свою очередь скорость американского истребителя ограничена 1.6 Маха, а российский самолет можно поставить в один ряд с F-22 Raptor и Су-35.

По маневренности F-35 превосходит самолеты четвертого поколения. Российский же самолет обладает сверхманевренностью на уровне Су-35, что позволяет ему уклоняться от ракет дальнего радиуса действия. Этим не может похвастать F-35.

Превосходство же МиГ-35 заключается и в вооружении: он имеет большую полезную нагрузку.

Но у американского истребителя все же есть одно преимущество: F-35 имеет улучшенную скрытность, однако она может проявляться лишь в некоторых боевых сценариях.