Суд заочно арестовал двух фигурантов дела обвиняемого во взятке полковника ФСБ

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Бывшим членам правления «Еврофинанс Моснарбанк» Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко вменяется эпизод мошенничества. Фигуранты дела объявлены в международный розыск.

На прошлой неделе следствие в рамках расследования дела Черкалина обратилось в МГВС с ходатайством о заочном аресте Столяренко и Бондаренко. Из базы суда следует, что Столяренко подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, а Бондаренко - в соучастии в мошенничестве. Ходатайство о их заочном аресте было удовлетворено 10 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Бондаренко.

Защита обвиняемых с решением суда не согласна и подала апелляционную жалобу.

Черкалин был задержан в апреле 2019 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму в 850 тысяч долларов (почти 55 миллионов рублей). Помимо Кирилла Черкалина также были арестованы его бывшие коллеги - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.