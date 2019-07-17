Сразу несколько российских городов ушли под воду после непрекращающихся ливней

В Новосибирске почти две тысячи домов остались без электроснабжения после сильнейшего ливня, который не утихал несколько часов. Городская канализация не справилась с потоками, и под воду ушли дороги, тротуары, парковки и подземные переходы. Водители с трудом преодолевают брод, общественный транспорт работает с перебоями.

Похожая ситуация в Благовещенске, где после обильных осадков пришлось эвакуировать детей из подтопленного детского сада.

Курортный Адлер заливает со вчерашнего дня. Горожане делятся своими впечатлениями в социальных сетях, а сотрудники экстренных и коммунальных служб в авральном режиме откачивают воду.

Свою порцию дождя получило и Подмосковье. Особенно сильно досталось жителям Домодедово, которых засыпало ледяной крупой.

Циклон с сильным дождем, порывистым ветром, местами с грозами прибавил проблем москвичам и гостям столицы. В аэропортах было задержано или отменено около полусотни рейсов. Сотрудники «Мосводостока» переведены на усиленный режим работы.

Из-за ливней режим ЧС ввели в Туве. Там в нескольких реках, в том числе в Енисее, поднялся уровень воды и оказался подтоплен один поселок.