В НАТО случайно рассекретили места хранения ядерного оружия США в Европе

Места размещения ядерного оружия США в Европе стали достоянием общественности. Произошло это совершенно случайно, благодаря докладу комитета Парламентской ассамблеи НАТО.

В документе с названием «Новая эра сдерживания. Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников» указано местоположение 150 единиц ядерного оружия Пентагона.

В публикации отмечается, что «бомбы хранятся на американских и европейских базах: Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и других».

Разоблачающие документы были опубликованы в апреле, однако в финальной версии доклада данные об американском ядерном оружии уже отсутствуют, сообщает The Washington Post.

В штаб-квартире Североатлантического альянса поспешили заверить, что опубликованный доклад не является официальным документом НАТО.