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Полет с мертвецами: СМИ выдвинули версию о гибели пассажиров рейса MH370 задолго до крушения

Наталия Майорова
07:57 17.07.2019
Французские следователи убеждены, что экипаж и пассажиры могли погибнуть в течение полутора часов после взлета. Капитан судна продолжал какое-то время кружить с ними в воздухе.
Полет с мертвецами: СМИ выдвинули версию о гибели пассажиров рейса MH370 задолго до крушения
© Фото: Leonid FaerbergTransport Photo Images, Globallookpress

Следователи из Франции получили доступ к «критически важным» полетным данным пропавшего малайзийского Boeing рейса MH370. По их мнению, человек, который мог его угнать, до последнего момента сохранял контроль над воздушным судном.

Франция является единственной страной, которая до сих пор ведет судебное расследование крушения Boeing. На борту самолета находилось трое граждан страны.

Специалисты изучили полетную документацию, которая была представлена производителем самолетов - компанией Boing, а также спутниковые данные компании Inmarsat.

Вместе с тем издание Le Parisien уточняет, что полученные сведения придают дополнительный вес той версии, что злоумышленник мог до конца управлять самолетом.

«Об этом говорят некоторые детали полета, в частности, аномальные маневры уже обреченного Boeing перед самим падением. Они могли быть сделаны только вручную», - сообщили следователи.

При этом французские специалисты отмечают, что нет никаких оснований полагать, что в кабине пилотов мог оказаться посторонний человек.

В происшествии следователи подозревают капитана лайнера 53-летнего Захари Ахмада Шаха. При этом озвучивается версия о том, что мужчина просто решил свести счеты с жизнью. Также специалисты не исключают, что второго, более молодого пилота, Ахмад Шах мог просто не брать в полет под любым предлогом.

Оставшись наедине, капитан лайнера мог отключить системы связи, а затем разгерметизировать пассажирский салон, предполагает издание. В этом случае пассажирам выбрасываются индивидуальные кислородные маски, однако запасы кислорода в них хватает лишь на 15 минут.

Французские следователи не исключают, что за это время Ахмад Шах мог набрать высоту свыше 12 километров. Вероятнее всего, он произвел такой маневр для того, чтобы ускорить разгерметизацию самолета. При этом не исключено, что пассажиры и экипаж спустя какое-то время потеряли сознание и погибли. Сам же капитан лайнера мог продержаться дольше – в кабине пилотов находятся четыре кислородные маски.

Затем, предполагают французские следователи, через полчаса, когда в салоне не осталось живых, Ахмад Шах мог восстановить давление в самолете и включить бортовую электронику: спутниковое оборудование воздушного судна заработало однозначно, поскольку был отправлен запрос на вход в систему Inmarsat. Он был принят наземной станцией, уточняет сайт газеты «Комсомольская правда».

Много часов самолет с 238 мертвецами на борту продолжал кружить, отмечается в издании.

Ранее то же издание приводило другие подробности инцидента. В частности, речь идет о том, что рейс «Малайзийских авиалиний» мог быть угнан, а на борту самолета находился таинственный груз.

Авиалайнер «Малайзийских авиалиний», летевший рейсом из Куала-Лумпура в Пекин, внезапно пропал с радаров, войдя в воздушное пространство Вьетнама. В этот момент на борту находились 239 человек. В январе 2015 года самолет признали потерпевшим катастрофу, а всех находившихся на борту - погибшими. За три года было обследовано более 120 тысяч квадратных километров океана, но никаких следов крушения Boeing не обнаружено до сих пор.

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