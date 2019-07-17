Внеземная аудитория: СМИ назвали звезд, которые «встречались» с НЛО

Звезды российского шоу бизнеса рассказали о своих встречах с пришельцами. Как выяснилось, многие наши именитые соотечественники не просто видели инопланетян, но и даже посещали их космические корабли. Одна из таких – певица Катя Лель. Артистка уверяет, что была похищена в возрасте 16 лет и после визита на летающую тарелку у нее открылся дар чтения мыслей и талант к стихосложению и написанию музыки.

Коллеге Лель по цеху Лайме Вайкуле побывать на космолете пришельцев не удалось, зато получилось его сфотографировать. Инцидент, по признанию певицы, произошел во время ее концерта в Юрмале. Позже, эксперты признали снимки НЛО реальными.

Не смогли обойти своим вниманием гости из далеких галактик и примадонну российской эстрады. Алла Пугачева также заявила о том, что в ходе одного из своих выступлений за ней «приглядывали» пришельцы. Артистка с гордостью отмечает, что на ее выступления прилетают с других планет.

Певица Марина Хлебникова не на шутку боится зеленых человечков, а потому застраховала себя на один миллион долларов от встречи с ними. Деньги Хлебникова получит, если гуманоиды нанесут ей физическую травму.

За рубежом поклонников теории о том, что земляне не одни во Вселенной, не меньше, сообщает портал 24 СМИ. В разное время рокер Дэвид Боуи, голливудская звезда Элвис Пресли и вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер рассказывали о своих встречах с внеземным разумом.