Глава ГИБДД по Новгородской области задержан сразу по нескольким обвинениям
В настоящее время он отстранен от занимаемой должности. В отношении него назначена служебная проверка
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В Великом Новгороде задержан начальник областного УГИБДД Владимир Лонский сразу по нескольким обвинениям.
По версии следствия, Лонский угрозами и вымогательством заставил одну из организаций по ремонту дорог выделить ему партию асфальтовой крошки для собственного гаража.
Это уже второе уголовное дело в отношении бывшего полицейского. Ранее полковника заподозрили в получении взятки и превышении полномочий: за 300 тысяч рублей и бутылку коньяка Лонский выделил патрульные автомобили для сопровождения перевозки частных грузов.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время он отстранен от занимаемой должности. В отношении него назначена служебная проверка