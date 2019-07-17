Глава ГИБДД по Новгородской области задержан сразу по нескольким обвинениям

В Великом Новгороде задержан начальник областного УГИБДД Владимир Лонский сразу по нескольким обвинениям.

По версии следствия, Лонский угрозами и вымогательством заставил одну из организаций по ремонту дорог выделить ему партию асфальтовой крошки для собственного гаража.

Это уже второе уголовное дело в отношении бывшего полицейского. Ранее полковника заподозрили в получении взятки и превышении полномочий: за 300 тысяч рублей и бутылку коньяка Лонский выделил патрульные автомобили для сопровождения перевозки частных грузов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время он отстранен от занимаемой должности. В отношении него назначена служебная проверка