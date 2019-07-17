В ООН посчитали необходимым проверить украинский закон о языке

В ООН призывают проверить, насколько новый украинский закон о языке соответствует нормам права. С этим предложением на заседании Совета безопасности выступила заместитель генсека Розмари Ди Карло. На совещание Совбез собрался по инициативе России - в день, когда резонансный документ вступил в силу.

Постпред РФ Василий Небензя подчеркнул, что его пункты противоречат Минским соглашениям, а потому закон о языке нельзя считать внутренним делом Украины - такой позиции придерживается Киев.

Документ, запрещающий использовать в официальном общении любой другой язык, кроме украинского, подписал бывший президент Петр Порошенко. Источники в политических кругах на Украине предполагают, что нынешний глава государства Владимир Зеленский может его смягчить, но не раньше, чем пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Они намечены на ближайшее воскресенье.