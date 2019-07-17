В сирийском Хомсе начали реставрировать православный храм Пояса Богородицы

В сирийской провинции Хомс приступили к реставрации православного Храма Пояса Богородицы.

Восстановлением святыни на первых порах занимались местные жители: они разобрали завалы и сохранили все уцелевшие иконы и церковные книги. Сейчас лики святых и древние тексты, которые написаны еще на арамейском языке хранятся в специальном саркофаге и ждут приезда профессиональных реставраторов.

Впрочем, восстанавливают в Хомсе не только храмы. Особое внимание власти уделяют больницам и школам.

До начала учебного года остается совсем немного, и за это время в городе планируют полностью отремонтировать более двухсот учебных заведений.