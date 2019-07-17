«Армия» медуз атаковала один из пляжей в Израиле: видео

Нашествие медуз было замечено в водах Средиземного моря вблизи израильского города Ашдош. Видео было снято капитаном одного из местных судов.

В подписи к ролику сообщается, что медузы приблизились к береговой линии на расстоянии километра. При этом отдыхающие на пляже также обеспокоились повышенным количеством медуз.

Эксперты предполагают, что нашествие медуз может быть связано с потеплением моря. На ролике, опубликованном на YouTube, видно, как поверхность воды испещрена белыми «куполами» медуз. При этом беспозвоночные мирно дрейфуют на морских водах.

Ранее команде исследовательского судна Nautilus удалось обнаружить на дне Тихого океана возле рифа Кингман забавно выглядящего кальмара-поросенка.