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Для российских школьников разрабатывают «шкулфон»

Наталия Майорова
06:28 17.07.2019
«Шкулфон» может быть альтернативой возможному полному запрету на использование детьми простых мобильных телефонов в школах.
Для российских школьников разрабатывают «шкулфон»
© Фото: mos.ru

В российских школах может появиться специальный телефон для учеников – «шкулфон». Соответствующую инициативу в адрес корпорации «Ростех» направил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Он отметил, что «шкулфон» может быть альтернативой возможному полному запрету на использование детьми простых мобильных телефонов в школах.

Согласно инициативе, в таком устройстве могут содержаться контакты родителей, педагогов и одноклассников, а также программа с такими приложениями, как «Московская электронная школа», его федеральный аналог - «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам, калькулятор и школьный внутренний Интернет.

Кроме того, как уточняет RT, в «шкулфоне» может быть специальная программа, «блокирующая любые попытки буллинга школьников друг-другом». Программа будет настроена на определенные оскорбительные, угрожающие и унижающие достоинства собеседника словосочетания или слова.

Вместе с тем приложение будет отсекать вредоносные программы, вирусы и сайты, которые не подходят для несовершеннолетних. По мнению Чернышова, «шкулфон» поможет ребенку не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и «повысить самооценку ребенка, увеличивая его стремление совершенствовать образование».

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