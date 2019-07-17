Грозы, дожди и ветер: Москву накрыл атмосферный фронт

Грозы, дожди и порывистый ветер ожидаются сегодня в столичном регионе. Температура воздуха днем составит 21-23 градуса выше ноля, а ночью столбик термометра опустится до 13 градусов. В Подмосковье будет еще прохладнее, там в ночные часы не выше 10 градусов.

Весь день в Москве будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра. При грозе сила ветра может увеличиться, предупреждают метеорологи.

Атмосферное давление в регионе составит 742 миллиметра ртутного столба. Из-за неустойчивого характера погоды в Москве и области сохраняется желтый уровень опасности.