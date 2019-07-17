На «слабо»: Байден пригрозил вызвать Трампа на дуэль по отжиманию

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в шутку пригрозил Дональду Трампу, что вызовет его на соревнования по отжиманию от пола. 76-летний политик устал, что американский президент его критикует за преклонный возраст. И если тот продолжит это делать, то вызов состоится.

Ранее Байден неоднократно обвинял Трампа, которому месяц назад исполнилось 73 года, что тот имеет склонность к травле своих политических оппонентов. Поэтому в случае избрания Байдена кандидатом в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент будет готов дать достойный отпор действующему главе государства.

«Я скажу ему: “Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать? Давай, сразись с мужчиной!” – приводит слова Байдена ТАСС с ссылкой на телеканал MSNBC.

При этом Джозеф Байден подчеркнул, что не стоит воспринимать слабостью его нежелание вступать в словесные перепалки с другими кандидатами в президентской гонке. При этом политик добавил, что с его точки зрения, предстоящая предвыборная компания обещает быть «склочной».