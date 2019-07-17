Средневековое ультранасилие: в США осудили необычайно кровожадных убийц из банды MS-13

В США суд предъявил обвинения в рэкете и убийстве 22 членам преступной группировки Mara Salvatrucha, более известной своим сокращенным наименованием «MS-13», которые стали фигурантами дела о серии необычайно жестоких убийств на территории Лос-Анджелеса.

По данным следствия, обвиняемые входят в самое жестокое из 20 подразделений группировки, действующих в городе. Всего им вменяются 7 криминальных эпизодов, в которых бандиты похищали и убивали своих жертв с помощью различных подручных предметов и холодного оружия.

В частности, в одном из случаев члены группировки похитили человека из якобы конкурирующей банды за то, что он стер со стены надпись «MS-13». После убийства конкурента они вдоволь поглумились над его телом в лучших традициях жестоких жертвоприношений индейцев майя. Об этом сообщает издание USA Today.

Помощник главы ФБР по Лос-Анджелесу Пол Делакорт называл действия членов группировки средневековой жестокостью, отметив, что ранее правоохранители не сталкивались с таким уровнем кровожадности, связанным с MS-13.

Из 22 задержанных 19 находятся в США нелегально. Всем, кроме двоих, еще не исполнилось 24 лет. В основном их жертвами становились представители конкурирующих с ними группировок.