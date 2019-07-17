Конюхов поднимет со дна останки русских моряков, погибших у Порт-Артура

Российский путешественник Федор Конюхов заявил, что намерен вскоре совершить подводное погружение на затонувший у Порт-Артура в ходе русско-японской войны броненосец «Петропавловск». Сделать он это планирует вместе с дайверами из Китая в октябре 2019 года.

Целью погружения Конюхов назвал желание поднять и вернуть на родину останки погибших в 1904 году русских моряков. В частности, как уточняет РИА Новости, со дна Желтого моря будут подняты останки известного русского флотоводца адмирала Степана Макарова, а затем – перевезены в строящийся в Подмосковье Главный храм ВС РФ.

Броненосец «Петропавловск» подорвался на японской мине в 1904 году по новому стилю. Вместе с кораблем погибли 620 матросов, 29 корабельных и штабных офицеров. Вместе с ними и командующим Тихоокеанской эскадрой также погиб художник-баталист Василий Верещагин.