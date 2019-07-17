Опрос: около 70% россиян хорошо относятся к Украине

Согласно результатам социологического исследования, 68% россиян хорошо относятся к Украине. И только 21% граждан России озвучили свое отношение к соседнему государству, как плохое. Остальные 11% не смогли определиться в своих чувствах.

А к самим украинцам россияне испытывают довольно противоречивые чувства. Так, по словам социологов, 20% жителей России симпатизируют гражданам Украины. При этом такое же количество людей разочаровалось в них.

Чуть меньшему числу россиян, 19% участвовавших в социологическом исследовании, украинцы безразличны. А 17% респондентов признались, что уважают граждан соседней страны. Жалость и сочувствие к гражданам Украины испытывают 16% опрошенных, а вот чувствуют недоверие всего 8%. Интересно, что столько же россиян, 8%, доверяют гражданам Украины.

Согласно исследованиям, которые приводит РИА Новости с ссылкой на данные ВЦИОМ, 4% участников опросы осуждают украинцев, 3% испытывают к ним антипатию, 3% - любовь и всего 1% - ненависть.

Половина россиян, 50%, признались, что никогда не были на Украине, 21% гостили у родственников или путешествовали по стране, 6% бывали на Украине в командировках, 4% участвовавших в опросе родились или жили там, 3% учились в украинских учебных заведениях, и 1% россиян там работали.

По данным опроса, для 30 процентов россиян Украина является братской страной, для 28% - соседом. При этом 12% респондентов считают Украину угрозой для России, 9% -враждебным государством. Чуть меньшее число опрошенных, 8%, назвали Украину дружественным государством, 3% считают ее стратегическим партнером, 2% назвали конкурентом.