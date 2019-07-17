На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа из РФ
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страну ждет катастрофа. Причиной для этого он назвал возможную потерю транзита российского газа.
Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать давление в газопроводах, если утратит транзит. Для полноценной их работы необходим объем в 20 миллиардов кубометров газа, в то время, как 10,5 из них являются импортными.
«С 10 миллиардами кубов система работать не будет – трубы большого диаметра. Это значит, что целые регионы Украины потеряют доступ к газу. Придется отключать предприятия, города, для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа», - заявил Суслов в эфире NewsOne.
В связи с этим, он призвал правительство Украины не подталкивать своими агрессивными действиями Россию и Европу к строительству обходных газопроводов и прекращению транзита через Украину.
Напомним, ранее о подобной техногенной катастрофе уже заявлял глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. По его мнению, она произойдет в случае, если к началу отопительного сезона в стране не будет закачано по меньшей мере 20 миллиардов кубометров газа.