Симоньян прокомментировала репортаж CNN о «тайных связях» Ассанжа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала статью CNN на тему превращения основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем посольства Эквадора в Лондоне в штаб по управлению вмешательством в выборы в США. В частности, Симоньян отреагировала на момент репортажа, в котором журналисты CNN заявили, что среди тех, кто встречался с ним, был глава лондонского бюро RT Николай Богачихин.

«Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал “мы роемся в помойках в поисках русского следа” CNN и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила», - заявила главред RT.

Симоньян даже перечислила предметы, которые основатель WikiLeaks получал от своих посетителей. Среди них оказались кассеты, диски, техсредства, конфеты и многое другое. Она пояснила, что все, что передавали Ассанжу, было ему необходимо, чтобы вести программу на RT.

Ранее, 15 июня, журналисты CNN рассказали, что Джулиан Ассанж якобы превратил посольство Эквадора в Лондоне в некий командный центр по влиянию на избирательную кампанию в США. По мнению телеканала, он якобы проводил встречи с хакерами мирового класса, а также закупал профессиональное, дорогостоящее оборудование для обмена данными.