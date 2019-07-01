В России изменились правила продажи молочных продуктов
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому молоко и молочные продукты должны реализовываться в магазинах с пометкой, что в них отсутствуют заменители молочного жира.
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С 1 июля в России меняется порядок продажи молочных продуктов. Теперь товары без содержания заменителя молочного жира будут стоять на отдельной полке.
В январе этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина, согласно которому молоко и молочные продукты должны реализовываться в магазинах с пометкой, что в них отсутствуют заменители молочного жира. Эта информация нужна, так как потребитель имеет право знать, что он покупает.
Благодаря новым правилам, выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, занимающимся производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание покупателей.