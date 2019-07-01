В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России меняется порядок продажи молочных продуктов. Теперь товары без содержания заменителя молочного жира будут стоять на отдельной полке.

В январе этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление кабмина, согласно которому молоко и молочные продукты должны реализовываться в магазинах с пометкой, что в них отсутствуют заменители молочного жира. Эта информация нужна, так как потребитель имеет право знать, что он покупает.

Благодаря новым правилам, выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, занимающимся производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание покупателей.