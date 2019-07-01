В Иркутской области полыхает пять тысяч гектаров леса

Более шести тысяч гектаров охвачено огнем в Иркутской области по состоянию на 1 июля. Двадцать одно возгорание остается действующим, шесть на начало дня удалось локализовать, информирует пресс-служба правительства региона.

«Общая площадь очагов составляет 5189 га, покрытых лесом, и 596 нелесных гектара. Наибольшее количество возгораний – семь – находится в Усть-Илимском районе», – говорится в сообщении.

В зоне космического мониторинга пребывает один природный пожар на площади 63 га.

За минувшие выходные в Иркутской области удалось ликвидировать четыре пожара на площади 5,2 гектара. 30 июня в тушении задействовали 136 единиц наземной техники, авиамониторинг проводили два самолета Ан-2 и четыре легкомоторных самолета. Также были задействованы два вертолета Ми-2 для дислокации групп пожарных-десантников.