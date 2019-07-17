В Минобороны рассказали, какие самолеты чаще всего ведут разведку у границ РФ

На Балтфлоте назвали девять наиболее часто встречающихся летательных аппаратов, выполняющих разведывательные функции. Об этом сообщил командир соединения авиации Балтфлота, дислоцирующегося в Калининградской области, Вадим Морозов.

Например, обычно, по его словам, к нашим границам приближаются самолеты RC-135, «Гольфстрим», Орион Р3С, «Глобал хоук», «Фалькон», В-52, R-1 Sentinel, «Посейдоны», а также БПЛА типа «Рипер». Чаще всего это самолеты США, но нами идентифицируются также самолеты Великобритании, Швеции, Германии.

Границы региона регулярно облетают разведсамолеты как наших соседей по Балтийскому морю, так и гостей из-за океана и других иностранных государств, вылеты к этим самолетам осуществляют летчики соединения.

«С начала года было осуществлено 35 подобных вылетов» - сказал военачальник.

Напомним, что иностранные летательные аппараты регулярно ведут разведку вблизи границ РФ.