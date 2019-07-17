В Сицилии восстановят разрушенный город-призрак

Город-призрак Поджореале, расположенный в Сицилии и разрушенный землетрясением полвека назад, может быть восстановлен.

У безжизненного Поджореале есть одноименный близнец – действующая коммуна. Однако, в отличие от «собрата», город-призрак стал руинами в 1968 году, когда жители покинули свои дома после буйства стихии. Полуразрушенные постройки по сей день пустуют там же, где раньше кипела жизнь.

По данным портала Lonely Planet, местные власти задумали восстановить первоначальный облик города в расчете на то, что покинувшие его жители, разъехавшиеся по Италии, захотят вернуться на историческую родину. Планируется, что Поджореале станет туристическим центром с отелями, ресторанами и сувенирными магазинами.