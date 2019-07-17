В Иране объяснили исчезновение танкера в Ормузском проливе

Официальный представитель МИД Аббас Мусави заявил, что ВМС Исламской республики был отбуксирован иностранный танкер в территориальные воды Ирана после получения сигнала об оказании помощи.

Напомним, что последний раз судно было замечено 14 июля в 02:57 по московскому времени недалеко от иранского города Суза. Оно регулярно совершало рейсы из Дубая, Шараджи в Эль-Фуджайра, проходя через Ормузский пролив. В субботу вечером танкер перестал передавать какие-либо сигналы. Судно ждали в понедельник к 18:00, но в порт оно не прибыло.

По версии Associated Press, танкер мог пропасть из-за обостренной ситуации в Ормузском проливе, из-за санкций против Ирана и ответом иранских властей. По их информации около двух дней назад танкер вошел в территориальные воды Ирана, после чего пропал, перестав подавать сигнала о месторасположении.

Официальный представитель МИД Аббас Мусави сообщил телеканалу Al-Mayadeen, что судно будет находиться в иранский территориальных водах до полного устранения всех технических неисправностей. Дипломат также заявил, что иранские моряки действовали в «строгом соответствии с международными правилами».