Половинка Луны над Крымом: как выглядит спутник Земли во время затмения

Несколько минут назад завершилось частное лунное затмение, которые было последним в этом году. По данным специалистов в 2019-м можно было наблюдать два лунных затмение. Первое, полное, 21 января. И второе, частное, 17 июля. В этом году лунных затмений больше не будет. 26 декабря можно будет наблюдать солнечное, кольцеобразное, затмение.

Частичное лунное затмение началось в 23.01 по московскому времени, и в общей сложности длилось 1 час 58 минут. В России лучше всего частичное лунное затмение было видно в Крыму и на Северном Кавказе. Жители московского региона, к сожалению, из-за облачной и дождливой погоды увидеть, как Спутник погружается в тень Земли, не смогли.