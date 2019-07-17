Саакашвили рассказал, почему современная Украина хуже советской

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас. Основной причиной большой разницы в состоянии страны политик видит наглость нынешних чиновников, которая в советское время по его мнению была не такой значительной.

«Вы думаете, была какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? Они были намного лучше, то есть, те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили», - заявил Саакашвили.

По его мнению, в настоящее время все осталось практически таким же, как и в СССР, но «только сейчас дербанят в тысячи раз больше, чем тогда». Об этом он заявил «112 Украина».

Между тем, премьер Молдавии Майя Санду рассказала, что хотела бы обратиться к Саакашвили с просьбой о помощи в проведении реформы системы юстиции. По ее словам, в настоящий момент в бюджете страны нет средств на привлечение команды экспертов, поэтому она надеется получить помощь международных партнеров.